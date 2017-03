Phó chủ tịch hội phụ nữ đi làm... ô sin để trốn truy nã

(PLO)-Ngày 14-3, Cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt được Võ Thị Huệ (56 tuổi, nguyên thủ quỹ UBND xã, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) sau gần 5 năm trốn lệnh truy nã về tội “tham ô tài sản”.