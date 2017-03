Phó công an xã bị chém đứt lìa cánh tay

Các đối tượng chém trọng thương anh Thanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/5, do mâu thuẫn với ông Võ Công Thạnh (sinh năm 1960, trú thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây) trong lúc nhậu, ông Huỳnh Văn Đông (sinh năm 1967, ở thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp) điện thoại cho cháu ruột là Quy và Quý cùng các đối tượng trên đến nhà ông Thạnh đánh trả thù.

Tuy nhiên, khi đến nơi không gặp ông Thạnh, cả nhóm đã đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Ông Thạnh quay về thấy cửa nhà bị đập phá đã báo Công an xã đến lập biên bản vụ việc. Trong lúc tổ công tác của Công an xã Mỹ Chánh Tây đến làm việc, các đối tượng trên quay lại dùng rựa chém đứt lìa cánh tay của anh Trần Bá Thanh- Phó công an xã rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Phù Mỹ đã triển khai lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng. Đến sáng hôm sau, các đối tượng đã bị sa lưới pháp luật.

Hiện, các đối tượng đang bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo VOV giao thông