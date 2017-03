Phó công an xã bị cướp cò súng, đạn trúng đầu bạn gái

Sức khỏe của chị Nguyên đã ổn định trở lại



Theo Linh Linh (TNO)



Chị Nguyên kể lại, vào khoảng 20 giờ ngày 28.10, anh Bùi Xuân Hải, hiện là Phó trưởng công an xã An Tiến (cùng huyện), bạn thân chị Nguyên, có ghé qua nhà rủ chị đi ăn ốc. Chị Nguyên quay vào phía trong lấy áo khoác còn Hải mang khẩu súng (bắn đạn cao su) ra lau chùi.Chẳng may, khẩu súng bị cướp cò. Viên đạn cao su găm vào đầu chị Nguyên. Ngay sau đó chị Nguyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.An Lão, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.Trao đổi với PV, ông Lương Xuân Thưởng, Trưởng công an xã An Tiến (H.An Lão), cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an H.An Lão đã mời anh Hải lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.Theo ông Thưởng, nguyên nhân vụ việc là do súng bị cướp cò. Cũng theo ông Thưởng, Công an xã An Tiến được trang bị 2 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su. Trưởng và phó công an xã mỗi người giữ một khẩu. Tuy nhiên, súng chỉ được mang theo khi thực hiện nhiệm vụ.Hiện công an H.An Lão đang thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng.