Phó công an xã bị tố bắn người

Chiều 8-4, một lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết: Vừa nhận đơn tố cáo của anh Lý Tân Hưng (ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) về việc anh này bị công an xã bắn. “Ngay trong chiều 8-4, chúng tôi đã cử lực lượng xuống xã xác minh. Tuy nhiên, đơn tố cáo của anh Hưng với thông tin công an điện báo có sự khác nhau. Anh Hưng cho rằng công an vô cớ bắn mình trong khi công an xã nói bị anh Hưng tấn công nên nổ súng. Do vậy chúng tôi cần thời gian để làm việc với các bên và sẽ thông báo sau” - vị lãnh đạo này nói.

Theo anh Hưng, tối 26-3 anh cãi và xô xát với vợ và gia đình nhờ công an xã xuống giải quyết. Một lát sau anh cầm dao ra hiên gọt xoài thì phó công an xã Chu Ngọc Tài cùng một công an viên đến nơi. Lúc này vợ anh la lên: “Nó có dao”.





Con dao mà anh Hưng đã cầm và công an yêu cầu bỏ xuống nhưng anh không làm theo. Ảnh: Q.MINH

Ông Tài xuống xe đi tới bảo Hưng bỏ ngay con dao xuống nhưng Hưng cãi “Em có làm gì đâu?”. Ông Tài lặp lại lần nữa rồi bắn chỉ thiên, sau đó bắn vào người anh. Rớt dao, thấy hai công an cầm cây, anh cũng cầm đá lên để phòng thủ. Khi thấy công an tới đông, anh chạy trốn sau nhà… Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã gắp 4 đầu đạn cao su, khâu vết thương. “Trước lúc xảy ra sự việc, tôi có nhậu mấy chai bia” - anh nói.

Bố anh Hưng là ông Sáng cho hay: Khi ông Tài xuống đứng cách anh Hưng khoảng 2 m, Hưng vẫn cầm dao cãi nhau. Tôi sợ hai bên đánh nhau nên la lên bắn nó đi. Sau đó tôi thấy ông Tài bắn chỉ thiên rồi bắn vào người Hưng. Ông Tài bắn xong thì Hưng vẫn đứng chửi. Tôi sợ Hưng đâm công an nên xông vào ôm Hưng ra.

Còn ông Tài cho là khi ông tới nơi, Hưng chạy từ hông nhà lên tay cầm dao và đá. “Tôi yêu cầu Hưng bỏ dao xuống nhưng Hưng không chấp hành. Sau khi bắn chỉ thiên cảnh báo, Hưng vẫn xông tới buộc tôi phải nổ súng. Sau đó, ông Sáng xông vào ôm Hưng, anh ta làm rớt dao… khi thấy công an đông quá, Hưng mới bỏ chạy” - ông Tài kể.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã cũng có mời Hưng lên làm việc nhưng Hưng lên đứng ngoài cổng chửi bới rồi về.

Lãnh đạo xã Sông Thao cho biết sẽ mời anh Hưng lên để làm rõ sự việc.