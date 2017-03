Phó công an xã chém chết người trong tiệc nhậu

Sáng 21/5, Phó trưởng Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam), thượng tá Doãn Bá Thắng cho biết, chiều tối 20/5, đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Huynh (SN 1986), phó công an xã Trà Vân về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 20/5, Hồ Văn Huynh ăn nhậu cùng một số cán bộ xã tại quán Thuận Hà.



Hồ Văn Huynh đang khai nhận tại cơ quan công an - (Ảnh: Hoàng Thọ)



Trong lúc nhậu say đã xảy ra mâu thuẫn và Huynh gây gổ với một số người trong bàn nhậu.

Được mọi người khuyên ngăn, Huynh bỏ về nhà.

Về tới nhà, Huynh lấy dao Thái Lan chạy đến quán nhậu và tiếp tục gây gổ với anh Hồ Văn Thà (SN 1987) cán bộ xã Trà Vân.

Huynh rút dao giấu sẵn trong người ra đâm 2 nhát vào cổ và mặt anh Thà.

Anh Đinh Hoàng Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Vân và anh Hồ Văn Chính (trú tại thôn 2) đã can ngăn liền bị đâm trọng thương. Các nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Thà đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo Vũ Trung (VNN)