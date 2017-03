Phó công an xã đánh chết người rồi vứt ra đường

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ đã điều tra vụ giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn với hành vi hết sức man rợ. Nghiêm trọng hơn, trong 4 đối tượng bị bắt có 2 cán bộ công an xã Thuỷ Xuân Tiên là Vũ Đình Nghĩa (30 tuổi, Phó CA xã Thuỷ Xuân Tiên) và Lê Văn Hoan (33 tuổi, công an viên của xã).



Theo kết quả điều tra, hồi 21h ngày 7/6/2010 tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, anh Nguyễn Phú Trung (SN 1969, ở xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ) vào nhà Nguyễn Viết Thư (ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Thấy người lạ vào nhà, Thư đã đánh Trung và báo công an xã.



Lúc này, Vũ Đình Nghĩa và Lê Văn Hoan đã cùng Nguyễn Quang Sinh (36 tuổi) dùng dùi cui điện, khoá số 8, gậy gỗ đánh anh Trung khiến nạn nhân gãy 5 xương sườn và bất tỉnh.



Sau đó, họ dùng xe 3 bánh tự chế chở anh Trung đẩy xuống ven đường quốc lộ 6A thuộc thôn Tiến An, xã Thuỷ Xuân Tiên, rồi bỏ đi. Đến ngày 8/6, nhân dân phát hiện anh Trung đã chết nên báo công an.



Hiện Phòng CSĐT tội phạm và CA huyện Chương Mỹ đang điều tra mở rộng để xử lý.





Theo Uy Vũ (VTC)