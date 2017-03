Phó công an xã té lầu, chấn thương sọ não

Ngày 24/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang cấp cứu cho anh Trần Minh An (SN 1978, Phó Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An) bị chấn thương sọ não với vết thương máu tụ ngoài cứng bán cầu phải.

Nạn nhân đang được theo dõi tại BV Chợ Rẫy Sáng 23/2, tại trụ sở công an xã Mỹ Hạnh Bắc, đồng nghiệp nghe tiếng động mạnh. Khi chạy ra, nhiều người phát hiện anh An nằm thoi thóp trên vũng máu nên đã đưa đến bệnh viện địa phương. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe anh An tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất lơ mơ, la hét. Người nhà cho biết chỉ nhận được tin anh An té lầu tại cơ quan, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Theo Phạm Dũng/Người Lao động