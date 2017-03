Phó GĐ chuyên dùng sổ đỏ giả để lừa vay tiền

Nguyễn Văn Liễu

Giữa tháng 7/2009, tại quán cà phê Ri-Ta trên đường Nguyễn Văn Cừ quận 5, TP HCM, Liễu móc nối và thuê người làm giả GCNQSDĐ với giá 10 triệu đồng. Nội dung: Nguyễn Văn Liễu đứng tên sở hữu miếng đất diện tích 1.428m2, số AD 152624, ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM. Có giấy GCNQSDĐ, Liễu liên hệ với bà Hồ Thị Ngọc Bích còn gọi là Gái, ngụ đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP HCM, hỏi vay 200 triệu đồng với mức lãi suất thỏa thuận 7%/ tháng.

Sau khi thỏa thuận xong, bà Bích nhờ em ruột của mình là Hồ Thị Bích Vân, 31 tuổi ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4, TP HCM đứng tên hợp đồng cho vay tiền, Liễu đã giao tờ GCNQSDĐ giả thế chấp cho bà Vân.

Đầu năm 2010, đến kỳ trả nợ thì Liễu không trả tiền vay lẫn tiền lãi nên bị bà Bích kêu Pham Kim Long, 34 tuổi là chồng chị Vân gây áp lực buộc Liễu phải trả tiền. Liễu đề nghị lấy lại GCNQSDĐ dùng mượn tiền bà Bích chuyển qua thế chấp cho ông Long để vay 400.000.000 đồng. Ông Long giao cho Liễu 200 triệu đồng. Thế nhưng tháng sau không thấy Liễu trả lãi, ông Long đến UBND xã Phước Lộc trình báo nhằm ngăn chặn Lộc chuyển nhượng tài sản đất đai, nhưng không ngờ cán bộ địa chính phát hiện tờ sổ đỏ ông Long giữ của Liễu là giả nên giữ lại báo Công an.

Qua kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè cho biết không phát hành mẫu GCNQSDĐ số AD 152624 mang tên Nguyễn Văn Liễu và Liễu cũng không có một tấc đất nào tại Nhà Bè. Cơ quan Công an còn phát hiện Liễu lừa đảo nhiều nạn nhân khác bằng nhiều GCNQSDĐ giả khác…

Ngày 13/4, Công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ Nguyễn Văn Liễu khi Liễu đang tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để thực hiện phi vụ lừa đảo với 4 người dân tại ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Lần này để tránh sự truy xét của Công an, Liễu làm giả GCNQSDĐ đứng tên 2 người là "Lê Thị Ba" và "Võ Thị Thôi" ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè rồi làm thêm tờ "hợp đồng ủy quyền" từ hai người này qua tên Liễu để hợp thức hóa, sau đó dùng cả bộ hồ sơ này thế chấp cho nạn nhân vay tiền. Nhưng lần này việc làm gian dối của Liễu đã bị Công an phát hiện chặn đứng. Điều đáng nói khi Liễu bị bắt, hàng loạt nạn nhân đem sổ đỏ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường, huyện Nhà Bè làm thủ tục sang tên nhưng tất cả giấy tờ đều là giả.

Công tác điều tra còn làm rõ, trước đó Nguyễn Văn Liễu đã bị TAND huyện Nhà Bè tuyên phạt 9 tháng tù vì tội "làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức". Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Liễu, xin liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an huyện Nhà Bè, điện thoại số 0837770334, để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác điều tra.





Theo P.N (CAND)