Phó Giám đốc BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

(PLO)- Sáng 19-4, ông Đặng Văn T. T. (41 tuổi), Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chi nhánh Long An (BIDV), được đồng nghiệp phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở cư xá phường 3, TP Tân An (Long An).