Phó giám đốc cảng ở Hải Phòng bị chém trước cổng nhà

Ông Lương Huy Quang bị tên côn đồ chém tại cổng nhà riêng: Ảnh: Cắt từ clip.

Sau sự việc, ông Lương Huy Quang (Phó giám đốc cảng Nam Ninh) đã làm đơn trình báo, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án nhưng sau thời gian dài điều tra vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trong khi đó, số máy điện thoại của doanh nghiệp ông tới nay vẫn nhận được những cuộc điện thoại đe dọa.

Vụ án xảy ra trung tuần tháng 10/2014. Vì những lý do tế nhị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên nạn nhân chỉ trình báo cơ quan công an. Nhưng tới nay, sau thời gian dài mà thủ phạm chưa bị đưa ra ánh sáng, trong khi đó cán bộ, nhân viên của công ty tiếp tục bị đe dọa nên ông Quang quyết định thông tin tới báo chí vụ việc.

Cảng Nam Ninh (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nơi ông Quang làm Phó giám đốc và vợ ông – bà Lê Thị Thanh Hằng làm Giám đốc là cảng tư nhân đầu tiên của miền Bắc, hoạt động trong lĩnh vực cảng biển nhiều năm nay. Ông Quang cho biết: Khoảng 19h30, ông cùng vợ đi ôtô từ Cảng Nam Ninh về nhà tại phường Đông Hải 1, quận Hải An thì bị chém.

Trong camera hành trình của xe ôtô ghi lại cảnh ông Quang dừng xe trước cửa nhà, ra khỏi xe đi đến trước cổng để mở khóa, còn đang loay hoay với chùm chìa khóa, bất ngờ một tên thanh niên cao khoảng 1,6 m đeo khẩu trang, tay cầm dao sáng loáng lao tới vung dao chém thẳng vào mặt ông Quang. Theo phản xạ ông Quang đưa tay trái lên đỡ, bị lưỡi dao sắc xả xuống, cắm ngập vào bắp tay. Ông Quang vùng bỏ chạy, bị tên côn đồ đuổi theo, chém thêm một lần nữa, nhưng chém hụt.

Ông Quang kể: Lúc đó vợ tôi đang ngồi trong xe nhìn thấy liền hét toáng lên, thấy động tên côn đồ không truy sát tôi nữa mà bỏ chạy về phía một kẻ đang ngồi trên xe máy chờ sẵn rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Quang được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu. Ngay tối hôm đó gia đình nạn nhân làm đơn trình báo gửi Công an phường Đông Hải 1 và Công an quận Hải An. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tới hiện trường tiến hành lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng.

Ông Quang phải điều trị tại bệnh viện với vết thương dài 15cm, đứt gân tay. Kết quả giám định, vị Phó giám đốc bị mất 19% sức lao động.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, đầu tháng 12/2014, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án đối với vụ việc ông Quang bị hành hung bằng hung khí tại cổng nhà riêng. Tuy vậy, hơn 3 tháng trôi qua việc điều tra dường như chưa đem lại kết quả.

Trao đổi với phóng viên, một điều tra viên Công an quận Hải An cho biết: Sự việc ông Quang bị chém tại cổng nhà riêng là có thật. Chúng tôi đã khởi tố vụ án và tích cực điều tra. Tuy vậy tới nay vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Trong khi lực lượng công an đang tiến hành điều tra thì số điện thoại của Cảng Nam Ninh (tại quận Hồng Bàng – Hải Phòng) nhận được nhiều cuộc điện thoại của đối tượng lạ đe dọa sẽ “xử lý”.

Ông Quang bức xúc: Tôi bị chém dã man ngay trước cổng nhà riêng nhưng tới nay thủ phạm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ đó tới nay sức khỏe bản thân giảm sút, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn vì luôn phải đề phòng kẻ thủ ác quay lại, cán bộ, công nhân viên cảng Nam Ninh cũng nơm nớp lo sợ bị trả thù.

Ông Quang kiến nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ thủ phạm và kẻ đứng sau vụ chém mình vì cho rằng đối tượng gây ra vụ án là kẻ được “hợp đồng” thuê để dằn mặt ông và gia đình./.