Phó giám đốc Công an gọi báo cháy không được

Liên quan đến vụ hỏa hoạn chiều 28/7, tại đường Y Jút (TP. Buôn Ma Thuột), người dân bất bình cho rằng lực lượng PCCC phản ứng chậm trễ, cứu hộ yếu kém dẫn đến cả khu phố sầm uất bị thiêu rụi.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 1/8, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Nguyễn Văn Định - Phó giám đốc đã trả lời về nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra, đồng thời thừa nhận lực lượng PCCC tỉnh này rất thiếu và yếu.



Đại tá Nguyễn Văn Định - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.



Theo đại tá Định, đến thời điểm này qua kiểm kê xác định có 13 căn nhà tại đường Y Jút bị lửa thiêu rụi, tài sản ước thiệt hại khoảng 12,4 tỷ đồng và không có thiệt hại về người.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh giày dép Hoàng Oanh số 105 Y Jút. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được một máy giặt cháy sém, cùng một số cuộn đồng vón cục...Nguyên nhân cháy ban đầu là do chập điện.

Cũng theo đại tá Định, vụ cháy xảy ra ở tuyến phố sầm uất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như giày, dép, đồ điện tử, đồ mộc gia dụng…Các cửa hàng kinh doanh này được xây dựng từ lâu đời, kết cấu chủ yếu là gỗ, nối liền kề nhau nên khi xảy ra cháy đã lan rất nhanh và dữ dội.

Thừa nhận yếu kém

Xung quanh vụ cháy, dự luận phản ánh khi xảy ra cháy, gọi điện báo vào số 114 nhưng không được, lực lượng PCCC phản ứng chậm, lúng túng trong chữa cháy, trang thiết bị quá thiếu, sơ sài nên gây thiệt hại lớn.

Về vấn đề này, đại tá Định cho biết, phản ánh của người dân gọi vào số 114 của PCCC không được là đúng, bởi bản thân ông thử gọi để kiểm tra và nhận được trả lời tự động “số máy không có…”



Hiện trường vụ cháy



Ông Định lý giải, người dân cũng cần thông cảm bởi 2 số máy 114, 113 luôn quá tải và thường xuyên bị gọi quấy rối nhiều nhất. Ông Định cung cấp, qua kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thì thông tin báo cháy đến Phòng cảnh sát PCCC là lúc13 giờ 27 phút. Không lâu sau đó 300 cán bộ, chiến sĩ trong ngành và các lực lượng khác cùng đến ứng cứu, bảo vệ hiện trường.

Đại tá Định phân trần, công an tỉnh hiện có 13 xe chữa cháy thì một xe hư hỏng, hai xe được cấp từ những năm 1975 dung tích chỉ 2m3 , các xe còn lại được trang bị các năm 2004, 2009, nhưng cũng chỉ có 2 xe dung tích lớn nhất 8m3, còn lại là xe loại 4m3, phun chỉ 4 đến 6 phút là hết nước, phải rút đi lấy nước. Và cả lực lượng PCCC tỉnh chỉ có 20 mặt nạ chống độc và 2 bộ áo chống cháy.

Đại tá Nguyễn Văn Định cho rằng, lực lượng PCCC đã làm hết mình, đúng quy trình cứu hộ PCCC, nhưng trang thiết bị chữa cháy quá yếu và thiếu, dẫn tới công tác chữa cháy ngày 28/7 đã không hiệu quả. Đơn vị cũng đã đề nghị lên trên, xin mua thêm 2 xe chữa cháy hiện đại (khoảng 20 tỷ/1xe) từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có.

Trước đó, làm việc với ông Phan Tiến Triệu - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, toàn TP. Buôn Ma Thuột có 118 trụ cấp nước PCCC nhưng được đầu tư xây dựng không đồng bộ và hiện tại chỉ có khoảng 20% có thể sử dụng được.

Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị lên UBND tỉnh và Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk khắc phục sửa chữa nhưng vẫn không được quan tâm.

Sự chậm trễ, thờ ơ này đã cho ra hệ quả nhãn tiền bằng trận cháy kinh hoàng lớn nhất từ trước đến nay vào chiều 28/7, gây thiệt hại nặng nề.

