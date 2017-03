Phó giám đốc công ty bảo vệ đánh nữ nhân viên gây thương tích

Hiện tại, sau 4 ngày bị đánh, chị Hằng vẫn đang nằm điều trị tại phòng số 3, Khoa Ngoại của Bệnh viện Lê Lợi, trong tình trạng còn đau nhức toàn thân, hai quầng mắt và vùng trán bị sưng tím.



Chị Hằng kể: Năm 2008, chị vào làm việc bảo vệ cho Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Mai (địa chỉ tại 365 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP.Vũng Tàu – sau đây gọi tắt là Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai) với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng, ngày làm việc 8 giờ đồng hồ, có thời điểm, ngày làm việc lên đến 20 giờ đồng hồ (được tính thêm tiền).



Do áp lực công việc và hoàn cảnh gia đình, ngày 2-12-2010, chị làm đơn xin nghỉ việc (bắt đầu từ ngày 15-12-2010) và nộp lại quân tư trang. Nhưng do yêu cầu của Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai và được lĩnh trọn tháng lương nên chị Hằng tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cho đến hết ngày 31-12-2010 mới chính thức nghỉ việc.



Ngày 19-2-2011, Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai có cuộc họp do ông Nguyễn Đức Việt (Phó Giám đốc) chủ trì đã thỏa thuận giải quyết cho chị Hằng nghỉ việc và thanh toán tiền lương tháng 12-2010.



Trong thời gian chờ đợi được giải quyết chế độ thôi việc tại Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai, chị Hằng có đi làm thêm công việc tư vấn bảo vệ mục tiêu tại một công ty khác. Việc làm này của chị Hằng đã bị phía Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai gây khó dễ.



Ngày 22-2-2011, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Giám đốc Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai đã cho người gọi điện thoại, mời chị Hằng đến chi nhánh để nhận lương tháng 12-2010 và nhận quyết định nghỉ việc.



Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Hằng đến văn phòng Chi nhánh Bảo vệ Sao Mai thì ông Việt đưa cho xem bảng lương tháng 12-2010 và quyết định đình chỉ công việc với lý do tự ý bỏ việc. Không đồng ý với quyết định đó, chị Hằng đi về nhà lấy biên bản thỏa thuận cho nghỉ việc được lập vào ngày 19-2-2011 rồi quay lại chi nhánh.



Sau đó, giữa ông Việt và chị Hằng xảy ra lời qua tiếng lại và xô xát với nhau. Ông Việt dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá vào bụng làm chị Hằng té ngã ra khỏi phòng, nằm sóng soài trên vỉa hè.



Một người dân ở gần đó, chứng kiến vụ việc, bất bình kể: Ổng ta dùng chân, tay đấm đá túi bụi cô gái, khiến nhiều người chạy xe máy trên đường, hiếu kỳ cũng dừng lại xem.



Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bác sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Phó Khoa Ngoại, Bệnh viện Lê Lợi nói: Sau khi chị Hằng nhập viện, chúng tôi đã tiến hành siêu âm bụng, chụp X.quang vùng ngực và đầu nhưng không phát hiện tổn thương các cơ quan bên trong.



Hiện chị Hằng còn bị sưng bầm vùng trán, sưng bầm nhẹ hai bên hốc mắt và góc mũi. Để ổn định sức khỏe, chị Hằng phải nằm điều trị từ 7 đến 10 ngày.



Còn một lãnh đạo Công an phường 9, TP.Vũng Tàu cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai của đương sự. Ông Việt đã thừa nhận vì bị chị Hằng túm cổ áo và nói năng xúc phạm nên ông nổi nóng và dùng chân đá vào bụng chị Hằng…



