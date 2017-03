Phó giám đốc Hoàng Long hành hung phóng viên

Vũ Đức Hoàng tỏ thái độ trước tổ công tác và nhóm phóng viên (Ảnh: CTV)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 14/2. Cụ thể, vào thời gian trên, tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe với Vũ Đức Hoàng sinh năm 1988 ở Hải Phòng đưa bạn gái đi chơi do lỗi người ngồi ghế phụ không thắt dây an toàn.



Tuy nhiên, Hoàng đã có những lời nói và hành vi xúc phạm lực lượng chức năng. Không những thế, Hoàng bỏ đi, liên tục gọi điện thoại cho một người theo Hoàng là một lãnh đạo Bộ Công an đồng thời có hành vi lăng mạ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ. Hoàng còn lớn tiếng dọa sẽ đuổi việc họ.



Bất bình trước hành vi này, nhóm phóng viên chứng kiến vụ việc đã quay phim chụp ảnh hoạt động của tổ công tác theo đúng luật báo chí.



Không chỉ gây gổ với các chiến sỹ công an, Hoàng tiếp tục có lời lẽ không hay với phóng viên VOV giao thông. Khi bị nhắc nhở, Hoàng tiếp tục xô đẩy làm rơi máy ảnh của phóng viên.



Trước mặt tổ công tác và nhiều phóng viên theo dõi giao thông đại diện nhiều cơ quan báo chí khác, anh ta còn lớn tiếng lăng mạ nghề nghiệp báo chí. Bản chất côn đồ của Hoàng thể hiện rõ ở hành vi dùng tay phải đấm thẳng vào mặt phóng viên báo Hà Nội Mới khi phóng viên này yêu cầu anh ta phải có thái độ nghiêm túc tôn trọng người thi hành công vụ.



Khi đại diện Công an thành phố có mặt, Hoàng vẫn quanh co một hồi không chấp hành yêu cầu về trụ sở Công an phường Tràng Tiền làm việc và liên tục “khoe” về các mối quan hệ với các vị lãnh đạo Bộ.



Thân nhân của Vũ Đức Hoàng đã được làm rõ, Hoàng chính là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp vận tải Hoàng Long và hiện cũng đang giữ cương vị Phó Giám đốc điều hành doanh nghiệp này.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)