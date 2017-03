Phó phòng tư pháp tấn công cảnh sát bị khởi tố

Thông báo về việc khởi tố, tạm giam bị can cũng được gửi về nơi ông Thắng (49 tuổi) giữ chức Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để tiến hành các bước xử lý kỷ luật cán bộ.

Ông Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam ông về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: C.T.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Thắng - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, UBND huyện sẽ ra quyết định đình chỉ công tác đồng thời đề nghị Huyện ủy Châu Thành đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với vị phó phòng này để phục vụ công tác điều tra.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện, ông Thắng đã không ít lần nhậu say dẫn đến cự cãi với đồng nghiệp. Lãnh đạo đơn vị công tác đã nhiều lần giáo dục, nhắc nhở nhưng ông Thắng không sửa chữa.

13h chiều 26/7, ông Thắng điều khiển xe máy từ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành về TP Cần Thơ theo đường Quốc lộ 1A. Khi đến địa phận phường Ba Láng, quận Cái Răng, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm phát hiện xe ông Thắng chạy với tốc độ 50km/h trong khi đoạn đường này chỉ cho phép xe máy chạy 40km/h nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra giấy tờ.

Lúc ký vào biên bản vi phạm hành chính, ông Thắng bị cho là đã lớn tiếng với cảnh sát nên bị đề nghị kiểm tra nồng độ cồn. Không chấp hành, ông này còn lao vào túm áo, giật đứt cầu vai của thiếu úy Phan Vĩnh Minh. Vị phó phòng còn bị cáo buộc đã giật lấy súng của cảnh sát nhưng hành vi này bị ngăn chặn kịp thời.

Thấy ông Thắng tiếp tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ nên cảnh sát 113 đã đến áp giải ông này về Công an phường Ba Láng làm việc. Tại đây, vị phó phòng tư pháp vẫn có lời lẽ khiếm nhã với công an phường và cán bộ làm nhiệm vụ của Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành có báo cáo gửi UBND huyện cho biết sáng ngày 26/7 lãnh đạo cơ quan có phân công ông Thắng đi cùng đoàn công tác của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đến giám sát việc thực thi pháp luật tại tại xã Đông Phước A. Kết thúc buổi làm việc ông Thắng có uống rượu rồi chạy xe về nhà ở TP Cần Thơ và xảy ra sự việc.

Theo Thiên Phước (VNE)