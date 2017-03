Phố phường có gì lạ?

Trộm xe bị mất xe

Sáng 3-4, người dân phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) phát hiện hai thanh niên đi xe Dream (biển số 60S6-6783) đang dùng đoản phá khóa chiếc xe máy dựng trước cửa nhà số 2A, khu phố 6, phường Trung Dũng. Khi bị người dân tri hô và truy đuổi gắt, hai kẻ trộm đành bỏ lại chiếc xe Dream của chúng rồi chạy vào hẻm trốn thoát. H.THÚC

Ổ trộm trong khách sạn

Công an quận 12 cùng trinh sát Phòng PC14 Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra khách sạn Kim Mỹ (phường Tân Thới Nhất) vào tối 4-4 và phát hiện một băng trộm đang ẩn náu tại đây, trong đó có một đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm tài sản. Có sáu đạo chích khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm tài sản tại địa bàn quận 6, 9, Tân Bình, Tân Phú. Công an đã thu giữ bốn xe gắn máy, bảy ĐTDĐ và lập biên bản cảnh cáo bảy người có liên quan. TP

Chuyện trẻ con, chết người lớn

Ngày 7-4, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ ông Trần Minh Thành (55 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ông Thành đi nhậu về sực nhớ chuyện con của anh Đặng Văn Dông (ngụ cùng xã) có lời lẽ vô lễ với mình nên đến nhà anh Dông mắng vốn. Lúc này, anh Đặng Văn Chống (em của anh Dông) thấy ông Thành cãi vã với anh nên nhào ra can thiệp. Bất ngờ ông Thành xô anh Chống té ngã vào dàn máy xay lúa gần đó khiến Chống bị thương nặng và sau đó chết tại bệnh viện. DX