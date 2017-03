Phố phường có gì lạ?

Tè bậy... mất xe

Chiều 31-3, NĐV dừng xe máy ven đường gần ngã tư Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) để “trút bầu tâm sự”. Bất ngờ, ba thanh niên từ đâu ập đến, cầm đá dọa đập vào đầu V. Hoảng sợ, V. bỏ chạy, đến khi quay lại thì chiếc xe đã biến mất. TP

Chém cả cảnh sát

Đêm 1-4, hai anh Hoàng và Đạt (cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi) đang tuần tra thì nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau tại cầu Phú Cường (xã Bình Mỹ). Vừa đến nơi, hai anh đã bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu chém. Dù anh Đạt đã rút súng bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn chém anh Hoàng ba nhát vào người, buộc lòng anh Đạt phải bắn bị thương một đối tượng là Nguyễn Thành Công (ngụ tỉnh Bình Dương). Khi đó cả bọn mới chịu bỏ chạy. TP

“Quậy” rồi còn chống

Sáng 3-4, Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Thủy về tội chống người thi hành công vụ. Do mâu thuẫn với tiệm uốn tóc Duyên Anh (xã An Hải) nên Thủy kéo bạn bè đến tiệm đập phá. Khi công an xã đến mời Thủy về làm việc thì Thủy giật hồ sơ và cầm dao, kéo rượt đuổi một phó công an xã và bốn công an viên khác chạy có cờ. M.TRÂN

Bị đánh xỉu vì nhìn đểu?

Tối 1-4, anh Nguyễn Xuân Hải vừa đến hẻm 176 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp thì bị Đinh Văn Tý, Nguyễn Đình Ngân và Hoàng Công Hiểu dùng gạch đập vào đầu khiến anh ngất xỉu rồi bỏ đi. Qua truy xét, Công an quận Gò Vấp tạm giữ Tý, Ngân, Hiểu. Cả ba cho rằng trước đó bị anh Hải nhìn đểu nên chặn đánh anh Hải cho bõ ghét. TP