Phố phường có gì lạ?

Bắt cướp lúc mờ sáng

1 giờ sáng 18-3, chị Robin Louis Dromarsky (quốc tịch Canada) đang đi trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị Trần Ngọc Đức giật ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Dân phòng phường đuổi theo bắt giữ được Đức.

Sau đó nửa giờ, tại công viên 23-9, chị Caroline Fitzgerald (quốc tịch Anh) cùng chồng tản bộ thì Nguyễn Văn Bảo (sống lang thang) nhào đến giật máy ảnh của chị Caroline. Lập tức hai trinh sát phòng PC14 xuất hiện, bắt giữ Bảo giao công an phường Phạm Ngũ Lão xử lý. TP

Giao khóa cho trộm

Tối 16-3, sau một ngày làm việc, anh Bengenot Eric (quốc tịch Pháp) về nhà tại phường Bình Khánh (quận 2) và không thấy người giúp việc. Tá hỏa, anh kiểm tra tài sản thì biết máy tính xách tay và điện thoại di động đã bị mất. Buổi sáng cùng ngày, anh Bengenot Eric đã giao chìa khóa cho người giúp việc mới làm hơn 10 ngày tên là Thảo (chưa rõ lai lịch) để dọn dẹp nhà cửa. Ai ngờ Thảo đã một đi không trở lại. TP

“Ma nhớt” viếng chi nhánh điện

Rạng sáng 19-3, nhân viên chi nhánh điện lực Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) phát hiện trộm lẻn vào rạch mùng lấy cắp chín ĐTDĐ trong lúc họ say ngủ. Vụ rạch mùng để trộm tương tự như 14 vụ trộm xảy ra từ đầu năm đến nay mà công an địa phương đang điều tra. Kẻ trộm được mô tả chỉ mặc quần đùi, trên người bôi đầy nhọ đen hoặc nhớt nên nhiều nạn nhân gọi là “ma nhớt”. AL

Khi phụ nữ ra tay

Trưa 18-3, người đi đường chứng kiến hai nữ đánh nhau trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị Tuyết Vân (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đập bể kính xe taxi của Nguyễn Thị Mỹ Tiên (31 tuổi ngụ quận 10). Tiên cầm dao rọc giấy đâm trúng tay Vân, lập tức Vân rút dao trong người ra chém nhiều nhát vào Tiên gây thương tích. Cuộc hỗn chiến chấm dứt khi công an xuất hiện tạm giữ Vân và đưa Tiên đến bệnh viện. TP