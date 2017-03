Phố phường có gì lạ?

Án mạng từ bàn bi da

Công an quận 11 (TP.HCM) vừa bắt giữ Đỗ Chí Huy, Lâm Tiên Cường, Nguyễn Hoàng Tuấn, Tăng Tiến Bửu, Vương Hưng Nguyễn và Phạm Hoàng Tuấn (cùng ngụ quận 11). Tối 24-3, trên đường tuần tra, công an phát hiện Diệc Kiến Thành, Lâm Quốc Tân và Lâm Tiên Phú bị thương nên đưa đi cấp cứu, sau đó Thành đã chết tại bệnh viện. Trước đó, cả ba đến chơi bi da và xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Huy dẫn đến đánh nhau. TP

Cướp xe của công an

Đêm 24-3, anh Võ Hoàng Hải (công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đi xe máy đến đường Trần Đại Nghĩa thì bị bảy thanh niên đi ba xe máy từ phía sau vượt lên ép vào lề đường và đánh cướp xe. Anh Hải chống cự quyết liệt khiến chúng tháo chạy, để lại một xe máy khác. Công an quận Bình Tân đang truy xét. TP

Chuyện thương tâm bên dòng kênh

0 giờ ngày 26-3, Trần Thị Bích Phượng (34 tuổi, ngụ quận 3) tới cầu Lê Văn Sỹ rồi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc tự tử. Anh Nguyễn Văn Bảo (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) thấy vậy liền nhảy theo cứu chị Phượng. Tuy nhiên, có thể do đuối sức nên sau đó, cả hai cùng chết đuối. Công an quận 3 đang điều tra làm rõ. TP

Đâm chết bạn nhậu

Chiều 25-3, Công an huyện Bến Lức (Long An) đã bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Hậu (tạm trú xã Lương Hòa, Bến Lức). Trước đó, Hậu gầy độ nhậu với Nguyễn Tấn Cường (là người ở chung nhà trọ với Hậu) cùng một số bạn bè. Trong lúc rượu vào lời ra, Hậu cho rằng Cường uống không công bằng. Bất ngờ, Hậu cầm con dao dùng gọt xoài nhào tới đâm Cường hai nhát khiến Cường thủng tim chết tại chỗ. AN LONG