Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân nổ xe khách

Ngày 22-2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản chỉ đạo về vụ tai nạn nổ xe khách tại Bắc Ninh.

Theo đó, sau sự cố tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh. Sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc. Không để phát sinh hậu quả về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ và có văn bản báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp. Qua đó tham mưu cho đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 21-2, xe ô tô chở khách 14B-006.94 đang lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Thái Nguyên - Móng Cái, qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã bất ngờ phát nổ làm 2 người chết, 16 người bị thương.