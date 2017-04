Phó thủ tướng yêu cầu điều tra vụ 'cắt tai thiếu nữ’

Liên quan vụ cô gái bị hành hung trong tiệm trà sữa ở quận Tân Bình, TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ thông tin vụ cô gái trẻ bị nhóm thanh niên cắt tai, đánh đập giữa Sài Gòn.



Theo đó, nếu đúng như các bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm trong vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4-2017.



Nạn nhân lúc điều trị ở BV Chợ Rẫy. Ảnh: THANH TÚ

Như chúng tôi đã thông tin, tối 30-3, một nhóm thanh niên kéo đến quán trà sữa trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) hành hung Nguyễn Thị Ngọc Tr. (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) làm Tr. bị nhiều vết thương. Theo tố cáo của gia đình là Tr. bị ba thanh niên giữ chặt cho Phan Thị Cẩm H. cắt lỗ tai, rạch mặt (một mắt có khả năng bị mù…).



Một nguồn tin từ Công an quận Tân Bình cho biết nguyên nhân của vụ việc là do nợ nần trong việc sửa xe. Khi ở tiệm trà sữa, H. cầm mẻ ly tấn công Tr. còn đám thanh niên đánh nhau. "Không hề có chuyện ba, bốn thanh niên siết Tr. để H. cắt tai, chân" - nguồn tin từ công an cho hay.

Công an quận Tân Bình đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.