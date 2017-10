Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn chết 6 người

(PLO)- Ngày 2-10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện gửi tỉnh Tây Ninh, An Giang, Bộ GTVT và Bộ Công an về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ninh.