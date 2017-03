Phó Thủ tướng yêu cầu: Kiểm tra, xử lý một số vụ việc báo chí nêu

Vụ nổ lò thép tại An Hồng, An Dương (Hải Phòng) làm bảy người bị thương; việc khai thác titan ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (Quảng Nam) ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhiều người dân; tình trạng giá thép tăng cao do nhiều doanh nghiệp tạm dừng sản xuất vì không cạnh tranh nổi với thép nhập từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương liên quan kiểm tra, chỉ đạo, khắc phục và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-1.