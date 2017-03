Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xe chở ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn

Trưa 11/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia) đã gửi đi yêu cầu công an TP.HCM phải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.

Chiếc xe Audi mang biển kiểm soát 51A 66128 gây tai nạn tại sảnh đón khách nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào tổi 10/2 do Nguyễn Quốc Cường, chồng của Hồ Ngọc Hà đứng tên. Xe đăng kiểm ngày 10/6/2014 và hết hạn ngày 9/12/2015. Xe vừa được bảo dưỡng định kỳ vào tháng 1/2015.

Chiếc Audi bị hư hỏng nặng

Riêng về tài xế gây tai nạn tên là Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, huyện Nhà Bè). Anh này lái chiếc xe Audi này được khoảng một tháng nay. Theo một nguồn tin khác cho biết, Tân chính là cháu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận, gây ra vụ tai nạn khi đến sân bay đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà từ nước ngoài về. Tân đã đạp chân ga thay vì đạp phanh khiến 11 người bị thương. Công an nghi ngờ tài xế vượt quá nồng độ cồn trong máu khi gây tai nạn.

Ông Đặng Tuấn Tú (Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, cảng hàng không đã điều động nhiều taxi chở các nạn nhân đến nhiều bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, cảng hàng không cũng báo công an quận Tân Bình vào lập biên bản, giữ lái xe và thu thập chứng cứ điều tra rõ vụ việc.

Thông tin mới từ các bệnh viện cho biết, đến 10 giờ 30 sáng nay, đã có nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn này được xuất viện do tình trạng sức khỏe ổn định, vết thương không nặng. Bên cạnh đó, vẫn còn ít nhất ba nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện do đa chấn thương.

Hiện tại, chiếc xe này đang được công an giữ để điều tra

Theo bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu Võ Thiên Kim (9 tháng tuổi) là nạn nhân của vụ tai nạn, nhập viện vào đêm qua. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định, bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ phần mềm, sây xát ngoài da nên đã cho cháu xuất viện.

Bệnh viện 115 cho biết, tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó, có bốn người bị chấn thương phần mềm, phần đầu, đốt sống cổ. Riêng ông Ngô Văn Ngạch (50 tuổi, Cần Thơ) bị dập não xuất huyết, gãy xương đùi, gãy xương chày. Nhờ sự chăm sóc, cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe ông Ngạch đã ổn định. Sáng nay, ông được chuyển sang khoa Hồi sức Ngoại của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.