Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Ngủ yên trong vòng tay mẹ Chiều qua, chúng tôi đã tìm đến căn phòng trọ tại tổ 6, khu phố 1, phường Tân Mai, TP Biên hòa của gia đình cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên. Cháu đang ngủ ngon trong vòng tay mẹ là chị Nguyễn Thị Vân. Sau khi từ bệnh viện về một ngày trước đó, cháu đã chịu ăn, nói cười với bố mẹ và tươi tỉnh lại khá nhiều. Duyên chưa đầy ba tuổi và là trẻ bị bà Hoa đánh chửi nặng nhất, thường bị túm tóc, giật ngược ra sau để đút cơm và bị vả vào mặt liên tục trong bữa ăn. Ba ngày sau sự việc được tố cáo, những vết bầm tím trên hai cánh tay, vai cháu vẫn còn rất rõ. Bên mắt phải cháu còn một vết trầy xước từ việc bà Hoa dùng thước vả vào miệng khi đút cho cháu ăn. Trước đó, gia đình thường thấy tay chân cháu bị bầm mỗi khi đón về, nhiều hôm có cục u to bằng quả táo phía sau đầu. Nhưng khi thắc mắc, bà Hoa nói do cháu đùa giỡn với bạn. Chị Vân làm thợ may tại nhà. Chồng chị không có công ăn việc làm ổn định, nên hai vợ chồng không có nhà riêng, phải đi mướn phòng trọ. Gửi con chưa đầy một tháng, chị Vân vẫn chưa kịp thanh toán tiền nuôi giữ con thì đã nghe tin con mình bị đánh, chửi. Nhà nghèo, không có nổi chiếc tivi nên chị thường chờ lúc tivi phát thời sự thì chạy sang phòng trọ bên cạnh xem nhờ. Ngay hôm xem được những cảnh đánh đập trên tivi, chị chết điếng người... Giờ chị không dám rời con nửa bước, dù phải bỏ việc may, để con khỏi sợ. “Cầu trời cho cháu chóng khỏe, tươi tỉnh lại. Lần sau tôi sẽ không dại dột gửi con vô mấy chỗ giữ trẻ không phép như thế này đâu!” - chị hối hận.