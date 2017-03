Phó tổng giám đốc ngân hàng dùng công cụ hỗ trợ thị uy với nhân viên taxi

Ngày 11 – 4, công an phường Tân Phong (quận 7, TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ chuyển CSĐT quận 7, TP.HCM để cơ quan này tiếp tục điều tra, xử lý việc ông Trần Thái Hòa – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) rút súng thị uy.

Hồ sơ ban đầu cho biết, vào khoảng 20 giờ đêm 10-4, ông Hòa chạy chiếc ô tô hiệu Lexus RX350 có biển số 51A – 810.21 tới trước số S36 Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7) thì dừng lại và đậu xe. Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Thanh Vy, nhân viên hãng taxi Mai Linh đã đến nhắc nhở, yêu cầu ông Hòa đậu xe nơi khác. Lí do, khu vực ông Hòa đang đậu ô tô đã được dành riêng cho taxi và tài xế của hãng Mai Linh.

Lúc này, ông Hòa rút khẩu súng RG88 (loại súng công cụ hỗ trợ) thủ sẵn trong người ra. Sợ hãi, chị Vy đã hô hoán nhờ giúp đỡ. Nhiều tài xế taxi xung quanh nghe phát hiện sự việc vội chạy đến rồi báo cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, Công an phường Tân Phong tiếp nhận thông tin nhanh chóng đến ghi nhận và mời những người liên quan về trụ sở.

Tại công an phường, ông Hòa xuất trình được giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do công an tỉnh An Giang cấp cho một Chi nhánh NH TM-CP Việt Á tại tỉnh này sử dụng, một biên bản bàn giao súng giữa Chi nhánh NH trên và ông Hòa.

Cơ quan công an lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên và ba viên đạn phục vụ điều tra.