Phó Trưởng CA xã bị bắt vì liên quan việc đưa người đi nước ngoài

(PLO)-Sáng 2-2, Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện An Lão, TP. Hải Phòng), ông Đỗ Văn Chuyên có xác nhận việc Phó trưởng Công an xã Quang Trung, ông Văn Đức Nghị (trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến tội làm giả hồ sơ, đưa người đi nước ngoài.