Phòng chống tội phạm đột nhập gia cư, gây án

Một trong những điểm nóng về tình hình tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản 8 tháng đầu năm 2010 là quận Tây Hồ (Hà Nội). Vụ trộm táo tợn nhất xảy ra tại phường Xuân La, quận Tây Hồ ngày 31/8. Tên trộm đột nhập vào nhà qua tầng tum, lấy đi toàn bộ hành lý mà đêm hôm trước gia chủ là anh Trịnh Quốc Phong, trú tại ngõ 28, phường Xuân La chuẩn bị cho chuyến công tác. Tài sản chúng lấy đi gồm tiền, ngoại tệ và đặc biệt là có rất nhiều tài liệu quan trọng…

Trước đó vài tháng, tại địa bàn này cũng xảy ra hàng loạt các vụ đột nhập với thủ đoạn tương tự, như: ngày 6/4, kẻ gian lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Phương, ở phường Xuân La lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm tiền, vàng trị giá lên tới hơn 300 triệu đồng. Khi khám nghiệm hiện trường, Công an quận Tây Hồ xác định đối tượng đột nhập vào nhà từ lối cửa tum…

Thực tế cho thấy, hầu hết đối tượng gây án đều là những kẻ sống lang thang, từng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Có lúc chúng hoạt động độc lập, nhưng phần lớn thường có từ hai đối tượng trở lên, nhiều trường hợp hình thành băng, ổ nhóm. Trong trường hợp đó, giữa bọn chúng có sự phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, rành mạch từ đối tượng đột nhập vào nhà, đối tượng cảnh giới bên ngoài và đối tượng mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Thủ đoạn của tội phạm đột nhập ngày càng táo tợn: Chúng có thể vào nhà theo lối cửa tum, song cũng có khi qua các hệ thống ban công xây dựng liền kề nhau để đi từ nhà này, sang nhà khác. Khi đó, một đối tượng sẽ đột nhập vào nhà, đối tượng còn lại ở bên ngoài cảnh giới, chỉ cần thấy động là báo hiệu cho các đối tượng bên trong bỏ trốn.

Các vụ trộm đột nhập do nhóm Nguyễn Đình Quyền, 16 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) thực hiện là một ví dụ điển hình. Quyền là đối tượng lang thang, không có nghề nghiệp. Hằng ngày, tên này đi lang thang tại các khu nhà liền kề, trong các khu đô thị thuộc địa bàn quận Cầu Giấy để "tăm tia", khi phát hiện gia chủ vắng nhà, chúng đột nhập qua lối cửa tum trộm cắp tài sản. Quyền dễ dàng leo từ nhà này, sang nhà khác nhờ các nhà liền kề, san sát, có lúc hắn leo qua nhà theo các dây chống sét.

Cùng tham gia với Quyền trong các vụ trộm cắp trên còn có Tuấn. Vai trò của tên này là đứng cảnh giới và nhận tài sản do Quyền lấy được thả xuống. Ngày 7/1, trong khi đang leo trên các tòa nhà, chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Quyền đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Các vụ đột nhập trên cho thấy, sự liều lĩnh của đối tượng gây án, vì thế mỗi người dân phải tự bảo vệ mình, bằng cách nâng cao ý thức phòng ngừa. Trước khi đi ngủ, phải kiểm tra kỹ hệ thống khóa cửa, phải đóng cửa sổ các tầng nhà và tầng tum. Các loại cửa đều phải lắp những loại khóa an toàn để các đối tượng không thể dùng các phương tiện thô sơ phá hủy. Những gia đình kinh doanh loại hình dịch vụ đặc biệt thì ngoài việc lắp đặt hệ thống camera nên có hệ thống cảnh báo. Hơn nữa, khi đi vắng phải nhờ hàng xóm trông nom.

Khi phát hiện trộm đột nhập, phải bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho chính mình, sau đó liên lạc với cơ quan Công an nơi gần nhất. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở cũng phải thường xuyên có kế hoạch tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, nhân rộng các mô hình phòng ngừa, tố giác tội phạm tại cụm dân cư. Mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc chế độ "đi gửi, về báo".





Theo Xuân Mai (CAND)