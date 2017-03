Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì... đá bóng

Vụ việc trên xảy ra tại gia đình chị Lê Thị Hợi (sinh năm 1983) và anh Lê Đình Thắng (sinh năm 1982, ở thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân). Chị Hợi cho biết, vào khoảng 21h ngày 18/8, trong khi chị Hợi đang nằm ngủ ở trong buồng thì phát hiện thấy ngọn lửa cháy ngùn ngụt ở phía đầu giường và bốc cao tới sàn của nóc nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Trong cơn hoảng loạn, chị Hợi chỉ còn biết vùng dậy tháo chạy ra khỏi nhà hô hoán mọi người tới cứu giúp. Lúc đó, anh Thắng đang ở cửa hàng phía ngoài thấy vậy liền chạy vào cứu chữa. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, anh Thắng phát hiện mùi xăng bay ra nồng nặc và nhìn thấy một bóng người chạy phía ngoài cửa lên trên đồi gần nhà.

Sự việc sau đó được gia đình báo tới công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Như Xuân. Nhận được thông tin, Công an huyện Như Xuân đã cử cán bộ đến hiện trường tìm hiểu và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo phản ánh của anh Thắng, trước đó, vào chiều ngày 18/8, trong lúc đá bóng, giữa anh Thắng và một người tên Hoài, ở cùng thôn có xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nhận định của anh Thắng thì đây có thể là vụ phóng hỏa đốt nhà nhằm trả thù gia đình anh.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, cán bộ Đội điều tra về trật tự xã hội, Công an huyện Như Xuân cho biết, vụ việc gia đình anh Thắng, chị Hợi bị kẻ xấu dùng xăng để đốt xảy ra vào đêm ngày 18/8 là có thật. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng Ngô Xuân Hoài (sinh năm 1993, ở thôn 8, Xuân Hòa, Như Xuân) là kẻ đã mua xăng, đổ vào khu giường của vợ chồng anh Thắng, chị Hợi rồi châm lửa đốt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Như Xuân tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)