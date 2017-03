Phòng Khám nha khoa An Huệ: Xin ngừng hoạt động... 6 tháng

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 27-11, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra và phát hiện Phòng khám nha khoa An Huệ, trực thuộc Công ty TNHH An Huệ, tên giao dịch là Keiyukai Limited Company có nhiều sai phạm. Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, phòng khám nha này chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận an toàn bức xạ và giấy phép X-quang. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện bảy loại thuốc phi mậu dịch không có số đăng ký được sản xuất tại Nhật. Phòng khám không niêm yết giá theo quy định, không có sổ khám chữa bệnh... Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị chủ cơ sở ngưng ngay hoạt động quá phạm vi cho phép, bảo quản số thuốc mà đoàn đã niêm phong để xử lý tiếp.