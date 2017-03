Nghe đọc tin: Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo Nghe đọc tin: Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo

Vào khoảng 16 giờ 45 chiều 21-9, tại khu nhà trọ 1705 tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), người dân hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà trọ. Sau tiếng nổ, cửa chính, cửa sổ và mái tôn căn phòng trọ số 14 của dãy nhà trọ trên bị hất văng ra ngoài. Ngay sau đó người dân và chủ nhà trọ đã trình báo với công an phường.

Được biết phòng trọ số 14 do chị em ruột là Trần Thị Phương Th. và Trần Duy C. (quê Phú Yên) thuê. Cả hai đều làm công nhân và vắng mặt khi xảy ra nổ, chỉ có vật dụng trong phòng gồm tivi, tủ lạnh, xe đạp… đã bị hư hỏng do sức ép của vụ nổ. Ngoài ra, tại góc tường phòng trọ nơi phát nổ lủng một lỗ trên tường, xung quanh ám khói đen (ảnh).

Tại công an phường, Trần Duy C. khai vào dịp tết năm 2012 C. có mua kali clorua, kali clorat, lưu huỳnh… để chế thuốc pháo. Tuy nhiên, do nhiều lần điều chế pháo không thành, C. đã đổ hỗn hợp các hóa chất trên vào một chai nhựa rồi đặt trong góc nhà. Từ đó đến nay đã hơn hai năm, bất ngờ vào chiều 21-9 chai hỗn hợp hóa chất phát nổ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc nhằm xử lý theo quy định.

H.TUYẾT