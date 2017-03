Phóng viên Báo CATP truy đuổi cướp

Lúc này, đèn tín hiệu chiều ngược lại chuyển xanh, ba cô gái đi bộ từ hướng chung cư Vĩnh Hội bước vội sang đường. Cùng lúc xuất hiện một thanh niên khoảng trên 20 tuổi mặc áo trắng, đầu đội mũ bảo hiểm kéo sụp che ngang mày bất ngờ giật túi xách của một cô gái đi phía trước. Do chiếc túi da đeo chéo ngang người cô gái khá chắc chắn, đối tượng không giật đứt được nên đã kéo lê nạn nhân một đoạn gần 5 mét. Cô gái la thất thanh, một bên chân do bị kéo lê dưới đất nên quần bị rách nát, tướm máu nhưng tên cướp vẫn không buông tha. Chiếc túi xách cuối cùng cũng vuột khỏi người cô gái. Một chiếc xe máy từ sau lao tới, tên cướp phóng lên xe đồng bọn băng sang hướng dạ cầu Ông Lãnh hướng ra đường Bến Vân Đồn.

Không chần chừ, anh Hiếu cho xe vọt theo, đến đầu cầu Ông Lãnh thì bắt kịp xe hai tên cướp. Khi hai xe song song nhau, anh tung người đạp thẳng vào xe đối phương khiến cả hai loạng choạng té ngã. Chúng nhanh chóng bật dậy, tay vẫn giữ chặt túi xách vừa cướp được hòng tìm đường tẩu thoát. Lúc này, người dân đi đường đã hỗ trợ cùng anh Hiếu giằng lại được túi xách từ bọn cướp. Vừa dựng xe, anh Hiếu bỗng nghe tiếng hét lớn: “Tao đâm cho mày chết..” và một chiếc xe chở hai đối tượng từ sau bất ngờ tông thẳng vào xe anh. Cú tông trực diện khiến anh bị hất tung lên lan can cầu, chiếc xe kẹt vào dưới chân cầu vẫn nổ máy, vốn con nhà võ anh Hiếu chụp lấy thành cầu lộn người tiếp đất an toàn lên mặt cầu, giữa tiếng suýt xoa khen ngợi của người dân xung quanh. Bọn cướp lợi dụng đông người nhanh chóng lên xe phóng thẳng. Cô gái bị cướp vẫn còn hoảng hốt, cảm động nhận lại túi xách bên trong có 3 ĐTDĐ, một số nữ trang, hơn 20 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân...

Thời gian qua, CAQ4 thông qua các buổi họp tổ dân phố, các phương tiện truyền thông đã thông báo đến người dân các phương thức, thủ đoạn của đối tượng cướp giật tài sản để phòng tránh. Theo đó, người dân cần hạn chế mang theo và trưng ra ngoài nhiều vật dụng đắt tiền như đồ trang sức, điện thoại cao cấp, tiền mặt... Không nên lưu thông trên các đoạn đường vắng vào ban đêm và không dừng xe nghe điện thoại nơi vắng vẻ. CAQ4 cũng khuyến cáo người dân khi nhận thấy có đối tượng khả nghi bám theo, cần đi nhanh đến chỗ đông người hoặc dừng tạm lại nhà dân ven đường để trú, tránh. Nếu không may gặp cướp ở những đoạn đường vắng, có hung khí thì bằng mọi cách bảo đảm an toàn tính mạng, cố nhớ loại xe, biển số xe (dù là biển số giả), đặc điểm nhân dạng của tên cướp như những vết sẹo, hình xăm, vóc dáng kiểu tóc,... giúp công an điều tra truy tìm thủ phạm. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn về hoạt động của bọn tội phạm, cần thông tin cho lực lượng công an biết để xác minh xử lý hoặc khi có vụ việc xảy ra, xin gọi số điện thoại 113 hoặc trực ban CAQ4 số 39.400.188.



Theo Nguyên Minh (CATP)