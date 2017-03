Phóng viên dũng cảm, 2 lần truy bắt cướp

Ngày 25-3, Công an phường 7, quận Gò Vấp – TPHCM đã bàn giao hồ sơ cùng Phạm Văn Hảo (SN 1993, ngụ đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12) và chiếc xe máy là phương tiện gây án cho công an quận tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 24-3, trên đường đi đám cưới về nhà, khi đến giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Du (P.7, Q. Gò Vấp), anh Phạm Văn Khoa (SN 1984, phóng viên Báo Đời Sống - Pháp Luật) cùng anh Lê Tiến Dũng (SN 1990, ngụ tại P.3, Q.Gò Vấp, đi chung xe) phát hiện Hảo ép xe một phụ nữ và giật túi xách. Lập tức anh Khoa tăng ga vọt lên để truy bắt.

Do hoảng sợ nên Hảo luống cuống ngã xuống đường, liền bị anh Khoa trờ tới, nhảy xuống xe lao vào khống chế, bắt giao công an cùng chiếc xe biển số 59G1 – 146.41 mà Hảo dùng làm phương tiện đi cướp, cùng chiếc túi xách của nạn nhân.

Tại Công an phường 7 (Q. Gò Vấp), sau khi lấy lời khai các bên, tài sản gồm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia C2, tiền và giấy tờ cũng đã được trao trả lại cho nạn nhân là chị Dương Thị Bảo Châu (SN 1989, ngụ P.7, Q. Gò Vấp).

Trước đó vào chiều 28-2, báo Người Lao Động cũng đã thông tin, tại ngã tư Nguyễn Văn Nghi – Lê Lợi (P.5, Q. Gò Vấp), khi phát hiện vụ cướp dây chuyền của một phụ nữ, phóng viên Phạm Văn Khoa cũng đã dũng cảm lao xe mình vào xe 2 tên cướp và bắt được 1 tên giao công an.