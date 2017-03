Photo lại sổ tiết kiệm để rút tiền lần hai

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), có trụ sở tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Người thực hiện hành vi là Đinh Văn Tình (57 tuổi, trú tại tổ 7, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng nên vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời, song qua đây cũng là bài học cảnh giác cho các ngân hàng trong quá trình giao dịch.

9h30' ngày 15/8, một người đàn ông trung tuổi tìm đến Ngân hàng BIDV. Thấy có khách hàng, chị Phạm Diệu Hương, nhân viên ngân hàng lịch thiệp đón tiếp. Sau màn chào hỏi xã giao, người đàn ông yêu cầu được thanh toán 2 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, một thẻ có giá trị 120 triệu đồng và một thẻ là 170 triệu đồng.

Khi vị khách này khai vào giấy rút tiền gửi có kỳ hạn trên thẻ tiết kiệm, có mệnh giá 170 triệu đồng, chị Hương mới biết tên của ông ta là Đinh Văn Tình. Ông Tình đã đưa cho chị Hương một thẻ tiết kiệm; một CMND mang tên ông.



Đinh Văn Tình và thẻ tiết kiệm giả được sử dụng để rút tiền tại ngân hàng.

Thoạt nhìn bề ngoài, chị Hương đã thấy những biểu hiện không bình thường của chiếc thẻ: Thẻ tiết kiệm giả có màu nhạt hơn so với thẻ gốc của ngân hàng, hình dấu cũng không sắc nét… Khi tiến hành đối chiếu trên hệ thống và chứng từ sổ sách lưu tại ngân hàng, chị Hương phát hiện số tiền trong tài khoản trên đã được thanh toán.

Vì thế, chị cẩn trọng kiểm tra sổ tiết kiệm thì phát hiện đó là thẻ tiết kiệm giả, được phôtô màu nên đã báo cáo sự việc đến Công an phường Hoàng Liệt. Tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng BIDV, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai làm rõ hành vi của ông Tình.

Trước đây, ông Tình từng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV. Vì muốn lưu giữ lại hai thẻ tiết kiệm trên nên ông đã scan và cất đi. Khoảng 16h ngày 14/8, ông Tình từ quê ở huyện Thường Tín (TP Hà Nội) về tổ 7, phường Đại Kim, thấy 2 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng BIDV mang tên ông, trong đó có một thẻ 120 triệu đồng và một thẻ 170 triệu đồng (hai thẻ này ông đã rút hết tiền) nên nảy ý định dùng thẻ tiết kiệm phôtô màu để rút tiền của ngân hàng.

9h sáng 15/8, ông Tình mang hai thẻ tiết kiệm phôtô màu cùng một CMND đến ngân hàng. Nhưng hành vi phạm tội của ông đã không thành hiện thực… Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản được ngăn chặn kịp thời, không gây thiệt hại cho ngân hàng.

Ngày 17/8, Công an phường Hoàng Liệt đã chuyển hồ sơ vụ án đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo X.M (CAND)