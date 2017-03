Phụ đám cúng, ‘nẫng’ 74 lượng vàng

Nạn nhân là ông NVD (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM). ông D. có 100 lượng vàng SJC, do sợ trộm đột nhập lục lọi trong tủ để tìm kiếm tài sản nên ông cất số vàng dưới gầm tủ trong phòng ngủ của mình từ năm 2013... tháng 4-2015, sau khi vợ mất, ông lấy 26 lượng vàng để mua đất, 74 lượng còn lại ông vẫn cất chỗ cũ.

Mất vàng tại đám cúng vợ

Gần đến đám cúng 100 ngày của vợ, ngày 19-7 có hai người bà con bên vợ đến ở tại nhà ông D. nhằm phụ giúp đám gồm bà PTB (ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) và một phụ nữ tên thường gọi là Năm Dự. Sau đám cúng, gia đình ông D. có rủ bà B. và bà Dự đi Bến Tre chơi, mới đầu hai người này đồng ý nhưng sau đó nằng nặc đòi về nhà sớm dù ông D. tìm mọi cách giữ lại.

Trước khi đi Bến Tre, ông D. khóa cửa phòng ngủ của mình cẩn thận nhưng đến chiều 31-7, ông về nhà kiểm tra nơi cất vàng thì phát hiện toàn bộ số vàng đã biến mất. Sáng hôm sau (ngày 1-8), ông D. đến công an trình báo.

Bà Dự bị bắt giữ tại nhà riêng cùng số vàng tang vật. Ảnh: CTV

Phá án trong 24 giờ

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an phường 13 tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ. Từ các dấu vết để lại, cơ quan điều tra nhận định không có dấu hiệu trộm đột nhập từ bên ngoài mà chỉ có thể trộm từ trong nhà. Từ nhận định trên kết hợp lời khai của nạn nhân, nhân chứng, Công an quận Bình Thạnh đã sàng lọc và cuối cùng nhận định bà B. và bà Năm Dự là hai nghi can gây ra vụ trộm.

Ngay trong đêm, Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng công an quận, tổ chức họp án đánh giá nghi can và chỉ đạo phải khẩn trương truy xét nghi can, thu hồi tang vật không để bị tẩu tán. Đến 3 giờ sáng 2-8, Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh, cùng hai trinh sát lập tức lên đường. Khi tổ trinh sát đến nhà bà B. ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, họ tiến hành làm việc và dần dần nhận định bà B. không liên quan đến vụ trộm. Tổ trinh sát tức tốc quay về nhà bà Dự ở ấp Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Nhà bà Dự nằm sâu trong một con rẫy. Người đàn bà gầy gò, nhỏ nhắn này mặt biến sắc khi thấy công an nhưng vẫn cho rằng mình vô tội. Thiếu tá Huy bằng kinh nghiệm đấu tranh, nắm vững tâm lý tội phạm và dựa vào tài liệu chuẩn bị đã khiến bà Dự càng lúc càng tỏ ra có những lời khai mâu thuẫn nhau. Cuối cùng bà Dự đã đuối lý, khai nhận là người lấy trộm 74 lượng vàng rồi chỉ nơi cất giấu trong tủ nhà mình.

Bà Dự khai tối 20-7, sau khi phụ làm đám thấm mệt bà lên phòng ông D. nằm nghỉ. Do nằm dưới nền nhà nên bà thấy một ánh sáng màu vàng lấp lánh phát ra từ gầm tủ. Tò mò bà moi ra xem thì thấy rất nhiều vàng miếng nên nảy sinh lòng tham, lấy vàng giấu vào giỏ quần áo của mình. Ngày 26-7, bà Dự đem số vàng trộm được cùng bà B. đón xe về quê.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận Bình Thạnh, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.