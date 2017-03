Phụ lái trộm tài sản của khách đi tàu

Trước đó, Khúc Kiên Cường đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng. Hành vi trộm cắp của Cường bị lật tẩy sau khi CQĐT Bộ Công an nhận được công văn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình báo về việc đoàn Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Berlin bị mất trộm tài sản trên chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội. Hôm đó là ngày 17-3-2010. Chị Đinh Thị Mai Hiện (thường trú tại Đức) đi theo đoàn khách du lịch có 6 người Đức và 16 người gốc Việt, quốc tịch Đức, trên chuyến tàu SP8 từ Lào Cai về Hà Nội.

Khoảng 22h, chị Hiện chốt cửa phòng đi ngủ nhưng đến khoảng 3h15 ngày 18-3, chị Hiện thức dậy, phát hiện mất một túi xách màu đen. Chị Hiện gọi những người trong toa dậy và cùng đoàn khách đi tìm thì phát hiện chiếc túi xách bị lục soát và vứt tại buồng vệ sinh của toa xe. Tài sản bị mất trộm gồm 1 điện thoại di động MOTOROLA, 1 máy ảnh kỹ thuật số CANON, 1 máy nghe nhạc, 1 ví đựng 4 triệu đồng, 1 tập tiền loại 10.000 đồng và 100.000 đồng, 1 phong bì bên trong có 4.800 euro.

Cơ quan điều tra làm rõ Khúc Kiên Cường, nhân viên Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội làm nhiệm vụ phụ lái trên chuyến tàu SP8 chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên. Lời khai của đối tượng cho thấy, khoảng 2h sáng 18-3, khi hết nhiệm vụ phụ lái, Cường đi từ toa đầu máy xuống toa xe trưởng tàu để nghỉ. Khi đi ngang qua toa tàu của chị Hiện, nhận thấy cửa toa mở do có hành khách ra ngoài đi vệ sinh, Cường lẻn vào nhấc luôn chiếc túi để ở trên giường.

Sau đó, anh ta vào nhà vệ sinh kiểm tra, lục soát lấy toàn bộ số tiền, tài sản trong túi. Khám xét nơi ở của Cường, cơ quan công an đã thu hồi được 88 triệu đồng (là một phần trong số tiền euro mà Cường đổi ra), 1 máy ảnh kĩ thuật số, 1 máy nghe nhạc, 1 điện thoại di động... là tài sản của chị Hiện. Ngoài ra còn có 14 chiếc thẻ nhựa trong đó có 13 thẻ đứng tên người nước ngoài và một số giấy tờ mang tên người nước ngoài. Đây là những tài sản, tang vật mà phụ lái Khúc Kiên Cường đã lấy được từ những vụ trộm trước đó.

Theo Minh Hà (ANTĐ)