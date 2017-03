Phụ nữ 30 tuổi lừa đảo 6 tỷ đồng

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với bị can Đào Thị Giang, 30 tuổi, trú tại thôn Cốc Liễn, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của mọi người, Giang đã "phối hợp" cùng người quen "vẽ" ra một kế hoạch để "moi" tiền của họ.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2011, Đào Thị Giang làm quen với các anh Bùi Duy Út, 45 tuổi, trú tại xã Đại Hà; Mạc Như Luốn, 37 tuổi; Nguyễn Ích Mạnh 41 tuổi, cùng trú tại xã Ngũ Đoan; Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, cùng huyện Kiến Thụy và Phạm Văn Giảng, 39 tuổi, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Sau một thời gian quen biết, Giang rủ những người trên cùng tham gia môi giới mua bán đất đai để kiếm lời. Giang dẫn những người trên ra xem một thửa đất ở gần nhà người này tại khu dân cư số 3, phường Vĩnh Niệm và chỉ cho họ xem một thửa đất có chiều mặt đường khoảng 15m, chiều sâu khoảng 20m (chia làm 2 lô), xung quanh là nhà dân. Giang "bật mí" rằng đã liên hệ và thỏa thuận với chủ sử dụng thửa đất này.

Chủ sử dụng đất đã đồng ý sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 01 lô đất thuộc thửa đất trên với giá 20.000.000đ/m2. Sau khi nghe Giang "vẽ" ra mức lợi nhuận đầy hấp dẫn, các anh Út, Luốn, Mạnh, Tuấn, Giảng đã đồng ý cho vay tiền. Giang hẹn mọi người thu xếp tiền mang đến nhà Út.

Tại đây, Giang nhận của anh Út 500.000.000đ, của anh Luốn 800.000.000đ, của anh Mạnh 600.000.000đ, của anh Giảng 600.000.000đ và hẹn đến ngày 15/8 sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho mọi người. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2011, Giang lại gọi điện cho anh Út, Luốn, Mạnh, Tuấn, Giảng và nói rằng chủ sử dụng thửa đất muốn chuyển nhượng lô đất liền kề còn lại với lô đất mà Giang đã mua.

Nếu mua được lô này thì tổng giá là 5,7 tỷ đồng và cả thửa đất sẽ bán được giá cao hơn với mức lãi khoảng 2 tỷ đồng. Giang yêu cầu mọi người khẩn trương chuẩn bị tiền giao cho Giang. Tổng số tiền những người trên đưa cho Giang vay trong 3 lần là 5.565.000.000đ và 4,6 cây vàng 9999. Cụ thể, anh Giảng cho vay 860.000.000đ; anh Út 1.350.000.000đ; anh Tuấn 420.000.000đ; anh Luốn 1.625.000.000đ và 2 cây vàng 9999; anh Mạnh 1.310.000.000đ và 2,6 cây vàng 9999…



