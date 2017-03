“Phù phép” hàng loạt ô tô nhập lậu

Từ chiếc Lexus 470 nghi vấn

Một số xe ô tô nhập lậu từng bị Công an Hà Nội thu giữ

Dấu hiệu vi phạm của ông Hoàng bị Công an Hà Nội phối hợp cùng cục nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra, phát giác khi ông này điều khiển chiếc xe Lexus - GX470 lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Chiếc xe ô tô này có màu đen, số khung: JTJBT20X660125468, số máy: 2UZ1164064, không có giấy tờ, không rõ chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Chính vì sự bất minh này lực lượng chức năng đã tạm giữ chiếc xe để tiến hành giám định. Kết quả cho thấy, BKS: 36B - 0999 gắn trên chiếc Lexus 470 do ông Hoàng điều khiển từng là biển kiểm soát của xe ô tô Camry màu xanh, số khung: 4153381, số máy: 9167524, thuộc sở hữu của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, đăng ký tháng 7-1997.

Một tình tiết khá nghiêm trọng khác mà lực lượng công an phát hiện là trên xe có 14 bộ biển kiểm soát của ô tô và xe máy; 6 mảnh kim loại có khắc các chữ, số, nghi vấn là số khung, số máy được cắt ra từ số khung của các xe ô tô cũ; 1 khẩu súng quân dụng, 8 viên đạn; 4 con dấu với các nội dung: “Phó giám đốc - Lê Duy Ân”, “Sao y bản chính - ngày… tháng… năm 20…”, “Đội Đăng ký quản lý xe - đã kiểm tra”, “Thiếu tá Dương Văn Phong”; cùng nhiều giấy đăng ký xe ô tô, sổ chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, giấy phép lái xe, các bản cà số khung, số máy. Nhiều tài liệu thu giữ được có dấu hiệu giả mạo của các cơ quan, tổ chức.

Lộ diện quy trình làm giả

Quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoàng cùng 2 đồng phạm về các tội danh: buôn lậu, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do biết nhu cầu thị trường Việt Nam “chuộng” xe ô tô hạng sang, trong khi giá trong nước thường bán rất cao, ông Hoàng mua xe ô tô từ nước ngoài và nhập lậu qua biên giới Campuchia về Việt Nam. Để hợp thức hóa số xe ô tô nhập lậu, ông Hoàng đã tìm mua xe ô tô cũ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An… sau đó làm thủ tục chuyển vùng về các tỉnh, thành phố để lấy số đăng ký và biển kiểm soát. Những chiếc xe cũ sau đó được đem bán dưới dạng… sắt vụn, chỉ giữ lại đăng ký, biển kiểm soát và cắt lại số khung, số máy. Khi xe nhập lậu về đến Việt Nam, ông Hoàng cho cắt bỏ số khung, số máy ở xe nhập lậu và hàn vào phần bị cắt này số khung, số máy của xe ô tô trong nước. Để tiêu thụ trót lọt các xe ô tô lậu, Hoàng còn thuê khắc con dấu “Đội đăng ký quản lý xe - đã kiểm tra”, với mục đích làm giả giấy tờ hợp thức xe lậu.

Mở rộng vụ án, CQĐT đã xác định và bắt 2 đối tượng “giúp” Lê Văn Hoàng làm giấy tờ giả, là Đỗ Mạnh Hùng và Ma Văn Khang, cùng quê Thanh Hóa. Ngoài ra, cơ quan công an đã tạm giữ 6 xe ô tô nhập lậu các loại mang nhãn hiệu Lexus, Camry, Corolla, Acord.

Theo Mai Anh (ANTĐ)