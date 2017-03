"Phù phép" văn bằng giả, rao bán trên mạng

Trước đó, tối 19/11, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Hứa Văn Nam (hiện là SV, trú tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu) và Trần Công Biên (quê quán Nghệ An) đang giao dịch mua bán văn bằng giả trên đường Nguyễn Lương Bằng. Qua kiểm tra, phát hiện Nam có mang theo một chứng chỉ Tiếng Anh và một chứng chỉ Tin học ứng dụng cấp năm 2012, có con dấu của Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Qua xác minh, những chứng chỉ này đều là giả.

Tại cơ quan công an, Biên khai nhận do có 2 người bạn cần văn bằng, chứng chỉ Tin học và Tiếng Anh để đi xin việc nên đã liên hệ với Nam là người quen biết trước đó nhờ làm giúp. Còn Nam cho biết, từ thông tin rao nhận làm văn bằng, chứng chỉ các loại trên mạng (có cả email, địa chỉ, số điện thoại), Nam đã liên hệ và móc nối với Dũng mua bán, cung cấp văn bằng, chứng chỉ các loại. Dũng ra giá 300 nghìn/đồng/chứng chỉ, Nam nhận cung cấp cho những người có nhu cầu và hưởng chênh lệch từ 50-100 nghìn đồng/chứng chỉ.

Từ thông tin khai nhận của 2 đối tượng Biên và Nam, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra đối tượng Dũng. Tại nhà của Dũng, cảnh sát còn phát hiện thêm 2 chứng chỉ tiếng Anh và Tin học giả nữa. Đặc biệt, tại cơ quan công an, đối tượng Dũng khai từng giả con dấu của trường Cao đẳng Phương Đông, nhận làm bằng tốt nghiệp cho một người có nhu cầu ở quận Cẩm lệ (Đà Nẵng) với giá 4,5 triệu đồng.

Cách “phù phép” làm văn bằng, chứng chỉ giả của đối tượng Dũng theo như đối tượng khai nhận là dùng máy scan các mẫu văn bằng, chứng chỉ thật, giữ lại con dấu, chữ ký của các đơn vị, cơ quan cung cấp; sau đó xóa tên, năm sinh, quê quán của người được cấp văn bằng, chứng chỉ thật, rồi qua máy vi tính, điền thông tin của những người có nhu cầu hàng “giả” vào. Tiếp đó, Dũng đem đến cho một đối tượng khác in ấn, dán tem giả để hoàn tất "sản phẩm".

Việc Dũng ngang nhiên rao nhận làm văn bằng, chứng chỉ các loại trên mạng, đối tượng này cho biết vì không biết đó là hành vi phạm pháp.

Đầu tháng 12, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Q. Liên Chiểu đã có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Dũng; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Hứa Văn Nam về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

