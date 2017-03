Phú Thọ: Khởi tố đối tượng đâm chết trưởng công an xã

Sáng 30-7, tổ tuần tra kiểm soát giao thông xã Hạ Giáp do Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Thao làm tổ trưởng phát hiện Thơm điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thơm không xuất trình giấy tờ và bỏ đi. Chiều cùng ngày, Thơm đến UBND xã để giải quyết lỗi vi phạm giao thông. Công an xã đề nghị viết bản kiểm điểm. Thơm viết được một đoạn thì đập bàn rồi bỏ về. Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Thao đã đề nghị Thơm ký vào ghi biên bản bản kiểm điểm. Lập tức, Thơm rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực trái khiến ông Thao chết.