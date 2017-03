Phụ xe container rút dao dọa CSGT

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của Trạm CSGT cửa ô Kim Liên do Trung tá Bùi Hòa (trạm phó) phụ trách phát hiện xe container biển số 86C-014.74 do tài xế Trần Văn Nam (trú Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển chạy lấn làn đường nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Nam không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trung tá Hòa lên xe mô tô đặc chủng đuổi theo đến vòng xoay (gần trạm thu phí Nam Hải Vân) chặn được xe, ra hiệu tài xế dừng xe. Bất ngờ tài xế quay xe chắn ngang quốc lộ 1A gây ùn tắc giao thông.

Phụ xe Phạm Văn Định. Ảnh: TT

Theo các nhân chứng, phụ xe 86C-014.74 là Phạm Văn Định cầm một con dao nhọn nhảy xuống đe dọa Trung tá Hòa. Định còn đạp ngã xe mô tô đặc chủng xuống đường. Lúc này, thấy có nhiều người kéo đến, Định và Nam lên xe bỏ chạy, Trung tá Hòa tiếp tục bám theo và gọi lực lượng hỗ trợ. Tài xế Nam nhiều lần lạng lách để cản trở xe mô tô CSGT. Khi đến gần cửa hầm Hải Vân thì đâm thẳng vào mô tô của Trung tá Hòa. Mặc dù bị té chấn thương nhưng Trung tá Hòa vẫn đuổi theo.

Đến cửa hầm thì xe container bị chặn lại, Nam và Định vẫn cố thủ bên trong cabin, không chịu mở cửa. Khi lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự (Công an quận Liên Chiểu) đến hỗ trợ thì Nam, Định mới chịu mở cửa xe. Cơ quan công an đã lập biên bản sự việc, lấy lời khai của cả hai. Do trên xe container chở một lượng lớn trái cây thanh long từ Bình Thuận ra Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc nên CSGT đã điện thoại cho chủ xe cử người ra giải quyết. Trung tá Hòa được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương vùng mặt, đau thắt vùng ngực trái.

Theo ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hamadeco (đơn vị quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân), xe container đã gây tắc đường ngay tại tuyến đường dẫn vào hầm. Toàn bộ sự việc đều được camera quản lý an ninh của Hamadeco ghi lại và cung cấp cho cơ quan công an.

TẤN TÀI