Phụ xe vật lộn với công an để ‘giải cứu’ tài xế

Tài xế ô tô biển số xanh lợi dụng lúc công an đang khống chế phụ xe đã rồ ga bỏ chạy. Phụ xe cởi trần đã chống lại người thi hành công vụ, sau đó vùng thoát chạy theo xe. Theo kenh14.vn, sự việc xảy ra trên đường Trần Khánh Dư (trước khu vực BV Hữu Nghị Việt Xô, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết chiếc xe xuất phát từ kho bãi gần địa điểm xảy ra sự việc. Khi bị công an kiểm tra, tài xế cố tình nhấn ga buộc một cảnh sát phải bám vào cần gạt kính trước xe để truy bắt và phụ xe đã nhảy xuống can thiệp… Được biết sáng 13-9, tài xế và phụ xe đã đến cơ quan công an xin tự thú về hành vi trên.

N.ANH