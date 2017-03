Phú Yên: Anh em “quan xã” cấp đất vô tội vạ

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Phú Yên vừa phát hiện những sai phạm “động trời” trong quản lý đất đai tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Chủ tịch UBND xã Sơn Định là ông La Thái Ẩn, Trưởng Công an xã này là ông La Thanh Long - em chú bác của ông Ẩn, cán bộ địa chính xã là ông Trần Quốc An - em rể của ông Ẩn. Ba anh em ông Ẩn, An, Long đã câu kết với nhau cấp đất ở cho nhiều trường hợp sai quy định.

Giao đất tùy tiện

Sau khi huyện Sơn Hòa có chủ trương quy hoạch các khu dân cư tại xã Sơn Định để hình thành các khu dân cư tập trung dọc theo các trục giao thông ĐT 642, ĐT 643, ông An đã lập hồ sơ giao đất cho 82 trường hợp. Đáng lưu ý là toàn bộ diện tích đất các khu vực này chưa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, chưa có quyết định thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng. Thêm nữa, khi giao đất, chính quyền xã không tổ chức hội đồng xét duyệt đơn xin giao đất theo quy định nên việc giao đất hết sức tùy tiện.

Cụ thể, ông An tự “ôm sô” mua hồ sơ, tự điền vào biểu mẫu rồi đưa cho anh vợ là ông La Thái Ẩn - Chủ tịch xã ký vào đơn của hàng chục trường hợp xin cấp đất. Ông An cũng tự viết các biên bản kiểm tra, xác minh đơn xin cấp đất, ghi tên cán bộ Phòng TNMT huyện Sơn Hòa ký vào để hợp thức hóa thủ tục. Vậy mà không hiểu sao lãnh đạo Phòng TNMT huyện vẫn lập thủ tục trình UBND huyện giao đất ở cho những hồ sơ này. Mọi thủ tục còn lại như cắm mốc giao đất thực địa đều do ông An tiếp tục tự “đạo diễn”.

Trong 82 trường hợp cấp đất, Thanh tra Sở TNMT Phú Yên phát hiện phần lớn các trường hợp giao đất này đều không đúng đối tượng. Đặc biệt, có đến 51 trường hợp giao lố diện tích so với quyết định giao đất. Tổng diện tích đất giao lố lên đến gần 254.000 m2, gấp 2,2 lần so với quyết định giao đất.

Đang ở nước ngoài cũng được cấp đất

Chưa hết, ông An còn tự ý “quy hoạch” thêm hơn 100 lô đất mới để giao đất thu tiền. Sau khi tự “quy hoạch” đất ở, ông An trực tiếp đứng ra giao cho 84 người 88 lô với tổng diện tích gần 50.000 m2.

Trước hết, ông An tự cấp cho mình hai lô đất liền kề nhau với diện tích 1.064 m2. Tiếp đó, hàng chục trường hợp đã có nhà ở ổn định ngay tại địa phương vẫn được ông Ẩn và ông An cấp đất. Còn lại, hàng chục trường hợp không còn ở xã Sơn Định, không phải người địa phương, đang cư trú ở nơi khác, thậm chí có ông Nguyễn Đình Vụ đã... định cư ở Cộng hòa Liên bang Nga cũng được cấp đất. Ông La Thanh Long - trưởng công an xã đã cấp hộ khẩu khống để hợp thức hóa thủ tục cấp đất cho những trường hợp này.

Trong quá trình cấp đất, ông An tự đề ra “chính sách” thu tiền của các trường hợp được giao đất gọi là chi phí làm thủ tục giấy tờ, đi lại. Bước đầu, ông An thừa nhận với Thanh tra Sở TNMT Phú Yên đã nhận tiền của 127 trường hợp. Tuy nhiên, hiện Thanh tra Sở vẫn chưa xác định được tổng số tiền mà ông An đã thu lợi.