Phú Yên: Bắt kẻ gây án vì tình

Vào cuối tháng 1-2007, An quen biết với Dương Thúy Hằng, (18 tuổi, ngụ Long Thạnh C, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang). Cả hai tổ chức lễ cưới và thuê phòng trọ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Đầu năm nay, theo chỉ dẫn của bạn bè, Hằng ra thị trấn Củng Sơn (Phú Yên) xin làm tiếp viên ở quán karaoke Hoàng Trang. Nhiều lần An tìm gặp Hằng để khuyên cô quay trở về TP.HCM sinh sống nhưng Hằng không nghe.

Ngày 24-4, An ra Phú Yên tìm gặp Hằng và hai bên cãi vã, xô xát lẫn nhau tại quán karaoke. Do không kiềm chế, An vớ lấy con dao của quán chém nhiều nhát vào đầu và cổ của Hằng. Hằng được cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.