Phú Yên: Bệnh nhân cấp cứu tăng trong Tết

Trong đó, có 89 trường hợp phải nhập viện, 60 trường hợp do tai nạn giao thông, 15 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, 9 trường hợp do ẩu đả, đánh nhau gây thương tích… So với ngày mồng một Tết, số cấp cứu tăng 50 ca (gần 50%), tai nạn giao thông tăng 30 ca (100%). Đặc biệt, có một trường hợp tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện do bị đâm bằng dao.

Như vậy, trong ba ngày 30, mùng một và mùng hai Tết, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Phú Yên đã cấp cứu 361 bệnh nhân các loại. Trong đó, có 188 trường hợp phải nhập viện, 125 trường hợp do tai nạn giao thông…