Phú Yên: Công trình khách sạn 16 tầng bốc cháy

Lửa bùng phát ở tầng 13, cháy lan sang một số tầng khác. Hàng trăm công nhân đang làm việc tại công trình đã tháo chạy tán loạn để thoát thân, rất may không xảy ra thương vong. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện để chữa cháy. Tuy nhiên, các xe chữa cháy chỉ có thể đưa nguồn nước lên tầng 4 trong khi cháy xảy ra ở tầng 13 nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải dùng bình CO 2 loại nhỏ để tiếp cận đám cháy.

Đến 15 giờ 30, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy.