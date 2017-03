Phú Yên: Cứu hộ thành công chín ngư dân gặp nạn

(PL)- Chiều 6-2, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã đưa vào bờ an toàn chín ngư dân cùng một chiếc tàu câu cá do ông Nguyễn Xưa (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) làm thuyền trưởng.

Ngày 3-2, trong lúc khai thác cá ngừ đại dương trên vùng biển tỉnh Bình Định, chiếc tàu trên đã bị gãy cốt hộp số, trôi dạt tự do trên biển. Ông Xưa đã liên lạc một số tàu đánh cá gần đó hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hai ngày đêm vật lộn với sóng to gió mạnh, các tàu cá vẫn không kéo được tàu bị nạn vào bờ. Bộ đội biên phòng Phú Yên đã vượt 60 hải lý cứu hộ thành công các thuyền viên cùng tàu bị nạn. T.VIỆT