Phú Yên: Một bị can chết khi đang chờ ngày xét xử

Cùng ngày, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Văn Pha tại nhà xác Bệnh viện (BV) Đa khoa Phú Yên để phục vụ điều tra.

Theo Đại tá Nghĩa, lúc 23g10 ngày 3-1, các can phạm tại buồng giam 3A Trại tạm giam Công an Phú Yên (nơi bị can Nguyễn Văn Pha bị tạm giam cùng bảy bị can khác) gọi cấp cứu. Cán bộ công an mở cửa buồng giam kiểm tra, phát hiện bị can Pha có biểu hiện co giật, tím tái toàn thân. Sau khi sơ cứu, bị can Pha được chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên nhưng đã tử vong lúc 23g50 cùng ngày.

Các lực lượng chức năng chuẩn bị khám nghiệm tử thi bị can Nguyễn Văn Pha tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Kết quả khám nghiệm cho thấy bị can Pha chết do bệnh lý, nhận định ban đầu là do nhồi máu cơ tim, xuất huyết não. Còn theo BV Đa khoa Phú Yên, bệnh nhân Pha nhập viện cấp cứu lúc 23g50 ngày 3-1 nhưng đã tử vong trước đó.

Đại tá Nghĩa cho biết thêm, bị can Nguyễn Văn Pha bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 29-8-2013 về tội lưu hành tiền giả. Cơ quan an ninh điều tra xác định Nguyễn Văn Pha cầm đầu trong đường dây cùng bảy người khác đã lưu hành hơn 170 triệu đồng tiền giả. Pha đã bị Viện KSND Phú Yên truy tố tội lưu hành tiền giả và đang bị tạm giam theo lệnh của TAND tỉnh để chờ ngày xét xử.

TẤN LỘC