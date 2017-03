Phú Yên: Sập mỏ đá, ba người chết

Nạn nhân là ba người chuyên khai thác đá granit dùng cho xây dựng: Trần Bá Lý (37 tuổi), Nguyễn Văn Hào (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc (38 tuổi).

Ông Nguyễn Văn Bình, người may mắn thoát chết, kể: “Để thuận tiện cho việc chẻ đá, ba anh này đã leo lên mỏ đá cách mặt đất 15 m để bẫy một hòn đá to. Khi bẫy, nhiều tảng đá to hàng chục tấn bất ngờ đổ ập. Khi mọi người chạy đến bẫy đá để kéo họ ra, tất cả đều đã chết”.

Ông Nguyễn Ngô - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây- cho biết trước đây cơ quan chức năng có cho phép Hợp tác xã Hòa Xuân Tây 2 khai thác mỏ đá này. Sau đó, mỏ đá được bán lại cho ông Lê Huệ và ông Trương Văn Thanh ở xã Hòa Xuân Tây khai thác. Theo một cán bộ địa phương, hầu hết thợ đá đều khai thác kiểu thủ công, không hề có phương tiện bảo hộ lao động.