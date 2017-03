Phú Yên: Thuê côn đồ phá nhà, đánh người

Đỗ Đức Duy, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Tấn Thịnh, Ngô Minh Hiếu, Trịnh Quốc Toàn, Võ Ngọc Tú, Trần Văn Khánh, Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Thương (cùng ở tỉnh Phú Yên). Trong đó, có sáu bị can đã bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra, vụ án bắt đầu từ việc gia đình bà Phan Thị An (phường 9, TP Tuy Hòa) tranh chấp đất với bà Nguyễn Thị Thống (có nhà liền kề với nhà của mẹ bà An). Khi bà Thống xây nhà, bà An và con gái là Trần Thị Thảo Trâm đã thuê nhóm côn đồ hơn 10 đối tượng đến đập phá nhà cửa, chém bị thương người nhà bà Thống.