Phú Yên: Va quẹt giao thông, xe máy bị thiêu rụi trên đường

Trước đó vào khoảng 16h45 ngày 19/5, trên đường Hùng Vương (phường 9, TP Tuy Hòa), ông Võ Văn Kim (SN 1965, trú ở phường 6, Tuy Hòa) điều khiển xe Dream 78F-0546, chở theo cụ bà Phạm Thị Thẩm (SN 1932, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) ôm một can xăng 5 lít ngồi phía sau. Khi gần đến Khu Công nghiệp An Phú, xe Dream 78F-0546 đã va chạm với xe Wave RSX 78L2-1014 do anh Hồ Văn Thiên (SN 1984) điều khiển, chở theo anh Phạm Văn An (SN 1984, cùng trú ở phường 9, Tuy Hòa) chạy ngược chiều.



Vụ tai nạn làm cụ bà Phạm Thị Thẩm và anh Phạm Văn An bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch.





Điều đáng nói là sau khi tai nạn xảy ra, xe Dream 78F-0546 đã phát ra ngọn lửa nhỏ. Do mọi người không kịp thời cứu hỏa nên ngọn lửa đã lan sang bình xăng (đã bật nắp, xăng chảy ra ngoài) biến chiếc xe thành một ngọn đuốc sống và bị thiêu rụi ngay sau đó.



Hiện cơ quan chức năng TP Tuy Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.





Theo Văn Nhân ( DT)